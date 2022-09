Lyt til artiklen

Regeringens 2030 plan vil betyde et massivt fald i den private beskæftigelse.

Planen, som regeringen fremlægger fredag formiddag, vil betyde et fald i den private beskæftigelse på 71.000 personer frem mod 2030. Det viser dokumenter fra Finansministeriet, som B.T. er i besiddelse af.

Samtidigt viser planen, at beskæftigelsen vil stige markant i den offentlige sektor i stedet.

Blandt andet anviser planen en stigning i den offentlige beskæftigelse på 5.000 personer. Det er blandt andet en følge af, at planen lægger op til et øget offentligt forbrug på 0,8 procent.

Regeringens plan, som altså betyder et fald i den private beskæftigelse, kommer selvom det private erhvervsliv har hårdt brug for arbejdskraft.

I maj i år kritiserede de økonomiske vismænd regeringen for at bruge for mange penge og for at skabe en politisk situation, hvor manglen på arbejdskraft løber op i 106.000 personer.

B.T. har spurgt til en kommentar fra regeringen.

Regeringen har ikke ønsket at kommentere de lækkede oplysninger.