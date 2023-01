Lyt til artiklen

Hvis regeringens regnestykke skal gå op, kan det betyde, at man skal afskaffe 4.000 offentligt ansatte.

Så klar er beskeden fra cheføkonom i tænketanken Cepos, Mads Lundby Hansen.

»Finansministeriet budgetterer med, at afskaffelsen af store bededag skal give cirka tre mia. kr. i statskassen. Men forudsætningen for den udregning er, at lønsummen i det offentlige er konstant. Og her kommer problemet, for hvis de offentligt ansatte skal arbejde en dag ekstra og skal have den ekstra løn, så stiger lønsummen med cirka 0,5 procent.«

»Det duer ikke, for så får man ikke de cirka tre mia. i kassen,« siger han til B.T.

Debatten om, hvorvidt store bededags-regnestykket overhovedet går op, begyndte i Jyllands-Posten, hvor økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard søndag fortalte, at de ekstra penge i kassen fra store bededag ikke er varige.

»Hvor meget vi arbejder, er en konsekvens af på den ene side tilskyndelsen til at arbejde – løn, skat osv. – og på den anden side vores præferencer – altså hvor meget lyst man har til at holde fri. At fjerne en helligdag påvirker hverken tilskyndelser eller præferencer, så jeg kan ikke se, at det skulle betyde noget på længere sigt. Det er klart, at her og nu kan det godt have en effekt, men gradvist vil man se, at vi hver især tilpasser os, så man får den arbejdstid, man ønsker,« sagde han til avisen.

Tvivlen om hele ideen med at afskaffe store bededag fik onsdag Finansministeriet til at udgive et faktaark om selve beregningen. Og det er her, at en særlig sætning giver problemer.

'Virkningen er beregnet givet den forudsatte stigning i den præsterede arbejdstid og uændrede offentlige udgifter.'

Til Jyllands-Posten forklarer cheføkonom i tænketanken Kraka Ulrik Beck, at det ikke går op for de offentlige ledere.

»Når man afskaffer en helligdag, vil alle offentlige medarbejdere i princippet arbejde en dag mere om året. Det skal de have løn for. Samtidig har Finansministeriet slået fast, at de offentlige udgifter vil være uændrede. Så hvordan skal de offentlige ledere få det til at gå op? Deres lønudgifter stiger, men det gør deres lønbudget ikke. Derfor skal der ske en tilpasning, og på sigt vil det føre til, at der kommer færre offentligt ansatte,« siger han.

B.T. har spurgt cheføkonom Mads Lundby Hansen, om man ikke bare i det offentlige kan købe færre ydelser fra det private og på den måde holde det samme antal offentligt ansatte.

»Det kunne man vælge at gøre, men når man regner på det her, så er det nærliggende at sige, at det er lønsummen i det offentlige, der skal være konstant. Hvis man valgte at skære udgifterne til private udbydere, så vil de private firmaer skulle fyre et antal medarbejdere. Om man gør det på ene eller den anden måde, så er resultatet det samme,« siger Mads Lundby Hansen til B.T.

Over for Jyllands-Posten fortæller beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at regeringen senere vil udlægge, hvordan de helt konkret vil gennemføre afskaffelsen af store bededag.