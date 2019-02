De dygtigste studerende skal blive i Danmark. Derfor lancerer regeringen et udspil, der skal dyrke talenterne.

Der er i Danmark risiko for, at vi glemmer de dygtigste studerende. Det mener regeringen, som over de næste fire år vil investere 190 millioner kroner i talentforløb for de særligt talentfulde studerende på videregående uddannelser.

Målgruppen for talentprogrammet er de to procent dygtigste studerende på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Det svarer til omkring 5000 studerende.

Forløbene kan afvikles som sommerskoler eller parallelt med den almindelige undervisning. De kan foregå både på uddannelsesinstitutionerne eller i samarbejde med eksterne partnere som virksomheder eller forskningsmiljøer.

Der bliver etableret en pulje, hvor uddannelserne kan ansøge om midler til udvikling og drift af talentforløb.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) mener, at det er vigtigt at gøre noget "ekstra for de dygtigste".

- Der er en fare for, at vi glemmer de allerdygtigste studerende. Hvis vi glemmer dem, kan der ske to ting.

- Den ene er, at vi ikke får udnyttet deres potentiale fuldt ud til gavn for Danmark. Den anden er, at vi risikerer, at de tager til udlandet og læser i stedet for, siger Tommy Ahlers.

Han understreger, at investeringen i de bedste studerende ikke betyder, at de øvrige studerende bliver glemt.

Det er regeringens Disruptionsråd, som har peget på talentudvikling som afgørende for Danmarks fremtid.

Uddannelsesinstitutionerne skal selv komme med nogle klare kriterier for udvælgelsen af studerende. I udspillet bliver det gjort klart, at det ikke nødvendigvis er karakterer, som er den afgørende faktor.

Samtaler og motiverede ansøgninger kan eksempelvis også spille ind.

Der bliver ikke lagt op til, at nogle fagområder bliver prioriteret over andre, når midlerne skal uddeles, siger Tommy Ahlers.

- Vi er helt med på, at talent fås alle steder. Vi skal væk fra det der med, at de dygtige kun er på nogle bestemte uddannelser.

- De findes alle steder, og det er alle dem, vi gerne vil lave programmer for, siger uddannelses- og forskningsministeren.

/ritzau/