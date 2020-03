De små og mellemstore virksomheder får nu en hjælpende hånd fra regeringen. Den har været stærkt efterspurgt.

Regeringen vil udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder. Det vil give 40 milliarder kroner i likviditet, oplyser Skatteministeriet.

Det har været stærkt efterspurgt politisk, siden regeringen sidste uge præsenterede en hjælpepakke, der hovedsageligt hjalp større virksomheder.

- Danmark er et iværksætterland med mange små og mellemstore virksomheder. De virksomheder og deres medarbejdere ønsker regeringen at hjælpe bedst muligt gennem de nuværende udfordringer.

- De nye forslag giver danske virksomheder en nødvendig buffer på likviditeten. Det her er et vigtigt skridt. Men vi arbejder samtidig på yderligere initiativer, der holder hånden under vores selvstændige, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Med den nye pakke vil regeringen udskyde momsbetalinger for små og mellemstore virksomheder. Samtidig vil betalingen af B-skat, som mange mindre virksomheder bruger, blive udskudt.

Tiltaget vækker glæde hos blandt andet Dansk Folkeparti, der var et af de mange partier, der i Folketinget sidste uge opfordrede regeringen til at udvide sin ordning for større virksomheder.

- Det giver et tiltrængt løft i likviditeten. Initiativerne var noget, som DF bragte på banen under folketingsbehandlingen i fredags og har bragt det op i udvalgsbehandlingen.

- Så det glæder mig naturligvis, at vi kan stå sammen med andre partier om at få det stemt igennem i morgen, skriver partiets skatteordfører, Dennis Flydtkjær, i en skriftlig kommentar.

Ifølge Skatteministeriet vil udskydelsen af moms for små virksomheder give dem ekstra likviditet - penge i kassen - for 15 milliarder kroner. Og 20 milliarder kroner for mellemstore virksomheder.

Udskudt B-skat vil ifølge ministeriet styrke likviditeten med fem milliarder kroner.

De nye forslag vil blive skrevet ind i den lov om støtte til større virksomheder, der allerede er ved at blive behandlet i Folketinget. Samlet estimerer ministeriet, at loven vil give virksomheder i Danmark 165 milliarder kroner i likviditet grundet udskudte skattebetalinger.

Dansk Erhverv er glade for alt, der hjælper lige nu. Men mener, at der skal mere til. Erhvervsinteresseorganisationen vil gerne have et totalt stop for alle betalinger af skat og moms.

- Time for time er flere virksomheder og flere arbejdspladser i akut fare for at forsvinde. Og derfor må jeg også sige, at vi har brug for mere.

- Også på skatteområdet, skriver direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, i en skriftlig kommentar.

