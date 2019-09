De nationale test har mødt en del kritik. Regeringen vil inddrage parter i at nytænke og udvikle nyt system.

Usikre test, der måler forkert og ikke giver retvisende resultater. Det er blandt kritikken af de nationale test, som eleverne i folkeskolen skal tage.

Står det til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), er det på tide at lægge testene i graven.

- Regeringen ønsker at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og så generelt nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Og den nytænkning kræver en grundighed. Derfor sætter vi et stykke arbejde i gang nu, hvor vi begynder at se på, hvad der kan erstatte dem, siger hun.

Ministeren ønsker både at inddrage forældre, ledere, lærere, elever og Folketingets partier i processen for at sikre det bedst mulige resultat.

- Hensigten med de nationale test var, at børnene skulle være bedre til at læse og regne, når de forlod folkeskolen. Der kan vi faktisk se, at testen ikke har virket efter hensigten. Den har hverken gjort fra eller til.

- Når det ikke har virket efter hensigten, giver det god mening at kigge efter et bedre redskab, siger hun.

Undervisningsministeren mener, at det er sandsynligt at nå til politisk enighed om en bedre løsning.

Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin. De har til formål at vurdere elevernes evner inden for syv fag.

Men selv om testene har været udsat for massiv kritik, bliver de ikke stoppet, før en erstatning ligger klar, slår Pernille Rosenkrantz-Theil fast.

Ministerens gæt er, at et nyt system kan søsættes ved skoleåret 2021. Det skal basere sig på erfaringer fra de nationale test, som har eksisteret i ti år.

Det gør det ifølge hende muligt at skabe et bedre system end det nuværende.

- Det er jo trods alt sjældent, at vi gentager de ting, der var forkerte i det gamle system. Jeg mener egentlig, at det er ret passende, at vi efter ti år får samlet op og kigget på, hvad der har virket og ikke virket, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ti kommuner har de seneste måneder søgt om dispensation, så de ikke behøver at udføre de nationale test.

De ansøgninger bliver ikke godkendt i denne omgang, da det ifølge ministeren ikke giver mening, når ordningen skal afskaffes.

/ritzau/