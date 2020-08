Tirsdag indleder regeringen forhandlinger om fremover at gøre det lovpligtigt at bruge bæredygtig biomasse.

Tirsdag bliver der taget hul på forhandlingerne om klima, der forventes at komme til at fylde en del i den politiske kalender i efteråret.

Regeringen indgik i juni den første klimaaftale som en del af den samlede klimahandlingsplan. Aftalen, som alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige stod bag, havde fokus på grønne teknologier i energisektoren og industrien.

Tirsdag skal regeringen forhandle med partierne om at lave lovkrav for brug af biomasse, der bruges til at lave el og varme.

Biomassen skal være bæredygtig, således at man kan mindske udslippet af CO2 i Danmark.

- Vi bruger en masse biomasse i Danmark. Det er vigtigt for os, fordi det gør det muligt for os at komme af med kul, som forurener rigtig meget, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Men det er også vigtigt, at vi sikrer, at den biomasse, der bruges, er bæredygtig. Det har desværre ikke altid været tilfældet. Derfor vil vi gerne have, at vi strammer reglerne, siger han.

For at sikre, at den biomasse, der bruges, er så bæredygtig som muligt, vil regeringen blandt andet have, at biomassen primært skal stamme fra restprodukter fra skovdrift og træindustri. Her er CO2-udledningen lav.

- Hvis man bruger biomasse fra træ, så skal de træer, man bruger, være lovligt fældet, de skal genplantes. De naturområder, der er berørt, skal beskyttes, så der bliver taget hensyn til biodiversiteten, siger Dan Jørgensen.

Regeringen vil også have en uafhængig tredjepart til at kontrollere, at reglerne bliver overholdt.

Hidtil har der været en frivillig brancheaftale, som energivirksomhederne skal leve op til. Hvis de ikke lever op til de kommende lovkrav, får det konsekvenser, men hvilke vides endnu ikke.

- Vi skal have fundet et niveau for sanktioner, som gør, at det her bliver taget alvorligt.

- Nu har jeg generelt heldigvis den opfattelse, at virksomheder i Danmark gør deres bedste for at leve op til krav og lovgivning.

- Men når det er sagt, bliver vi nødt til at have nogle sanktioner, der virkelig kan mærkes, hvis man ikke gør det, siger Dan Jørgensen.

Miljøorganisationer som for eksempel Danmarks Naturfredningsforening er ikke begejstrede for brug af biomasse på længere sigt, da biomassen også udøver skade på naturen.

Det samme gør sig gældende med regeringens støttepartier, der har efterlyst en plan for udfasning af biomasse.

Dan Jørgensen holder fast i, at biomasse er den bedste løsning lige nu.

- Jeg tror ikke, der er nogen partier, der kan pege på, hvordan man ellers skulle sikre, at der er varme og el de steder, hvor man udfaser kul fra kulkraftværkerne i de her år.

- Så på den korte bane tænker jeg, at vi alle må være enige om, at biomasse er langt bedre end kul, siger klimaministeren.

/ritzau/