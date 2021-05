Fremover må der kun sælges pakker med 20 cigaretter i Danmark. Hverken mere eller mindre.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, så der fremover kun må være 20 cigaretter i en pakke.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Lovforslaget kommer, efter at der har været eksempler på, at der bliver solgt pakker med 28 cigaretter i.

Ifølge DR har tobaksproducenten Japan Tobacco International (JTI) siden januar solgt pakker af mærkerne Winston Red- og Blue 100 med 28 cigaretter, hvor der har været mængderabat sammenlignet med en normal pakke.

- Vi har set flere eksempler på, at tobaksproducenter og -forhandlere har modarbejdet intentionen med lovgivningen om, at priserne på tobak skal stige, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

- Det har vi sat ind overfor med skærpede krav og styrket kontrol, men regeringen ønsker også et loft over, hvor mange cigaretter der skal være i en pakke. Derfor vil vi foreslå, at der fremover kun må sælges pakker med 20 styk, siger han.

De ekstra store cigaretpakker, der er blevet solgt i Danmark, er blevet sendt på markedet, efter at priserne blev sat op sidste år.

I slutningen af 2019 blev et politisk flertal i Folketinget enige om at sætte afgifterne på en pakke cigaretter op ad to omgange.

Sidste år blev prisen hævet fra 40-45 kroner til 55 kroner, og næste år stiger prisen igen, så den lander på omkring 60 kroner.

Der er i det nye forslag lagt op til, at der fremover kun må være præcist 20 cigaretter i en pakke. Hverken mere eller mindre.

Det nye lovforslag ventes at blive fremsat til efteråret.

/ritzau/