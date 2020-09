Nyt udspil vil skabe nye regler for private ejere af sociale tilbud. Flere frygter, at det vil ramme udsatte.

Regeringen vil fjerne muligheden for, at private aktører kan tjene penge på sociale tilbud til udsatte børn, unge og voksne.

Det er grundtanken i et nyt udspil, der skal ændre reglerne på området, oplyser social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Ekstra Bladet.

En del af den type sociale tilbud bliver i dag drevet af private aktie- eller anpartsselskaber.

Det giver mulighed for, at ejerne kan trække overskud ud af selskaberne.

- Det her handler om at få sat en stopper for, at udsatte borgere er sociale hæveautomater for private firmaer, der trækker velfærdskroner ud, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Ekstra Bladet.

Regeringen ønsker, at de private selskaber skal omdannes til selvejende institutioner.

- Det betyder, at man ikke kan trække overskud og profit ud til ejerne. De penge skal i stedet bruges på kvalitet for borgerne eller sætte en lavere takst for kommunerne, siger Astrid Krag til Ekstra Bladet.

Ifølge mediet vil de nye regler, hvis de bliver gennemført, ramme omkring 260 eksisterende tilbud, som får en periode til at omlægge sig.

Ændringen kommer, blandt andet efter at Ekstra Bladet har skrevet en serie af artikler om, hvordan Erik Filthuth som ejer af Søbæk Skole og Søbæks opholdssteder har forvaltet store summer, som han tjente på botilbuddene. Han er politianmeldt og under efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Hos Dansk Erhverv mener man, at regeringen rammer skævt med udspillet.

Svigtet i den pågældende sag ligger ifølge organisationen i højere grad hos tilsynet end i selskabskonstruktionen.

- I stedet for at vedkende sig det ansvar, så straffer man samtlige private leverandører. Det er hverken hensigtsmæssigt eller klogt, siger velfærdspolitisk chef for Dansk Erhverv Troels Toft Ydedahl i en meddelelse.

Hos LOS landsorganisationen af sociale tilbud - er der heller ikke begejstring.

Her mener man, at det vil komme til at gå ud over mange børn og unge og kalder udspillet "et ideologisk felttog".

- Det her rammer nogle af de mest udsatte borgere, når de skal flytte fra deres bolig, fordi regeringen vil lukke velfungerende sociale tilbud, udelukkende fordi de ikke er offentlige. Det er blandt andre børn, der har oplevet mange svigt i deres liv, siger Laust Westtoft, der er politisk og strategisk chef i LOS.

En del af udspillet er også, at socialtilsynene skal have bedre forudsætninger, og at krav til revisorer skal skærpes.