Det er trist, at USA har forladt FN's Menneskerettighedsråd, men Danmark ønsker fortsat en plads, lyder det.

København. Regeringen ønsker stadig, at Danmark får en aktiv plads i FN's Menneskerettighedsråd, på trods af at USA har valgt at vinke farvel til rådet. Danmark har meldt tidligere meldt sig som kandidat til en plads.

Det fortæller Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, som er tidligere minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

- Selvfølgelig er Danmark stadig interesserede i at få en aktiv plads i rådet. Vi har altid støttet, at vi har et menneskerettighedsråd.

- Og lige præcis i international sammenhæng er al vores udviklingsbistand og al vores internationale arbejde netop fokuseret på at fremme frihedsrettigheder, demokrati og velfungerende retsstater, siger hun.

USA har som det første land nogensinde valgt at forlade FN's Menneskerettighedsråd. Det sker i protest mod manglende reformer.

/ritzau/