Regeringen vil have flere økologiske landmænd og fremlægger derfor en ny vækstplan for dansk økologi.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Et centralt element i planen, som Dansk Folkeparti også er med i, er, at der i 2018 og 2019 i alt afsættes næsten 1,1 milliarder kroner til at støtte landmænd, som vil omlægge til økologisk drift.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forklarer til mediet, at der er stor efterspørgsel efter danske, økologiske fødevarer.

»De seneste år har der i perioder været mangel på visse typer af økologiske fødevarer. Vi ønsker at støtte omlægning af større arealer til økologisk drift, så landbruget kan dække den efterspørgsel, der er ude i markederne,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Til Finans tilføjer han, at omlægningsstøtten er nødvendig, fordi det er en bekostelig og lang proces for landmændene at skifte til økologisk drift.

Foreningen Økologisk Landsforening er ikke overraskende glad for vækstplanen.

»Der er så meget vækst i salget på både hjemmemarkedet og en række eksportmarkeder, at vi i den grad har brug for at få endnu større arealer omlagt til økologisk drift,« siger markedschef Henrik Hindborg fra Økologisk Landsforening til Finans.

