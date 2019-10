Støttepartier kritiserer, at årlige besparelser fortsætter på studenterrådgivning trods løfte om sløjfning.

De årlige besparelser på undervisning og uddannelse skal stoppe. Sådan står der i regeringens finanslovsforslag.

Men ifølge et svar til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg fortsætter besparelserne på Studenterrådgivningen. Det skriver Information.

Det vækker kritik hos støttepartierne SF og De Radikale på grund af den fælles ambition om at stoppe besparelserne på uddannelse og højne den psykiske trivsel blandt børn og unge.

Studenterrådgivningen har behandling i tilknytning til videregående uddannelser i hele landet.

Mere end 5200 studerende søgte sidste år hjælp i rådgivningen.

Hvis regeringen vælger at fortsætte de årlige nedskæringer, vil det give mindre kapacitet til at hjælpe de studerende og længere ventelister. Det forklarer direktør for Studenterrådgivningen Thomas Braun.

Aktuelt er der i København mindst fire ugers ventetid.

- De studerende, vi ser her, har ofte et lidelsespres, der svarer til psykiatriske dagspatienter. Oftest er det udløst af almindelige ting som eksamener, problemer på studiet eller andet, men der ligger typisk også andre problematikker bag, siger Thomas Braun til Information.

Han påpeger, at over 70 procent af de studerende, der kommer i landets studenterrådgivninger, får det markant bedre.

Når Studenterrådgivningen ikke er omfattet af, at regeringen sløjfer omprioriteringsbidraget på uddannelse, skyldes det, at rådgivningen administrativt hører under centraladministrationen, forklarer Thomas Braun.

Uddannelsesordfører for SF Jakob Mark kalder det en skæv prioritering.

- På et tidspunkt, hvor vi snakker om, at alt for mange unge har det svært psykisk, så skærer man ned på et af de rådgivningsorganer, som hjælper. Det er stik imod vores fælles ambition om at skrue ned for præstationsræs og op for trivslen blandt unge, siger Jakob Mark.

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) forklarer toprocentbesparelserne på Studenterrådgivningen med, at S-regeringen har prioriteret at fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutionerne.

- Så det giver fuldt ud mening i forhold til, at der ikke er tale om uddannelse, men jeg vil gerne se, hvordan vi holder hånden under Studenterrådgivningen.

- Vi kan se, at der er flere unge, der har brug for hjælp, derfor tror jeg også, rådgivningen spiller en central rolle. I året der kommer, vil vi derfor se på, om vi kan holde den fra de besparelser, som er lagt ned over den øvrige centraladministration, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Information.

