Regeringen vil afskaffe store bededag for at finansiere øgede forsvarsudgifter.

Men nu viser det sig, at der slet ikke eksisterer et regnestykke bag regeringens spareplan for den omdiskuterede helligdag.

Det skriver Jyllands-Posten, der har bedt om at se regnestykket.

Her henviser Statsministeriet til Finansministeriet, der fortæller, at der ikke ligger et regnestykke bag spareplanen.

For Finansministeriet kan hverken oplyse, hvad det vil koste at fremrykke forsvarsudgifterne med tre år, eller hvad det vil indbringe i statskassen at afskaffe den omdiskuterede helligdag.

På et pressemøde i sidste uge har SVM-regeringen forklaret, at behovet for at afskaffe store bededag hænger sammen med krigen i Ukraine.

En afsløring, der blandt andet har fået Enhedslisten op i det røde felt.

»Man tager den ulykkelige krig i Ukraine og behovet for vores sikkerhed som gidsel, og det synes jeg faktisk er uredeligt og – på baggrund af den alvorlige situation, vi står i sikkerhedsmæssigt – under al kritik,« siger finansordfører Pelle Dragsted (EL).

Der er behov for at øge forsvarsudgifterne, hvilket betyder, at store bededag skal afskaffes, lyder det fra Statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i sidste uge. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Der er behov for at øge forsvarsudgifterne, hvilket betyder, at store bededag skal afskaffes, lyder det fra Statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i sidste uge. Foto: Søren Bidstrup

Også De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, og Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, istemmer sig kritikken og kalder det for henholdsvis »en uærlig tilgang til politik« og »alarmerende«.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i et svar til mediet det her:

»Med Putins angreb på Ukraine er der krig i Europa. Truslen er rykket tættere på, og det gør det nødvendigt at investere massivt i vores fælles forsvar og sikkerhed. Derfor beder vi alle danskere om at arbejde lidt mere. Ved at afskaffe en helligdag vurderer Finansministeriet, at arbejdsudbuddet bliver øget markant, mens det også styrker de offentlige finanser.«

Den nye SVM-regering har indskrevet forslaget om at afskaffe store bededag i deres regeringsgrundlag, 'Ansvar for Danmark'.