Som tidligere udmeldt vil regeringen blandt andet straffe brud på opholdsforbud med 10.000 kroner i bøde.

Regeringen præsenterer torsdag fire initiativer, der skal skabe større tryghed i blandt andet udsatte boligområder og i nattelivet.

Som tidligere meldt ud vil regeringen smide lejere ud af deres bolig, umiddelbart efter at de er blevet dømt for kriminalitet, hvor det i dag kan tage flere år.

Regeringen vil derudover have, at politiet skal kunne indføre et såkaldt tryghedsskabende opholdsforbud i områder, der er plaget af utryghed.

Hvis man bryder dette opholdsforbud, vil man som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 10.000 kroner og i anden gangs tilfælde med 30 dages fængsel.

- Vi skal ikke finde os i, at utilpassede unge skaber utryghed foran butikscentre eller på centrale pladser i udsatte boligområder.

- Derfor vil regeringen give politiet mulighed for at indføre et tryghedsskabende opholdsforbud i bestemte områder, der er plaget af utryghed, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Sammen med sine partifæller udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, skatteminister Morten Bødskov og boligminister Kaare Dybvad Bek præsenterer justitsministeren tiltagene på Politigården i København.

/ritzau/