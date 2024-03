Beslutningsforslaget om at alle automatisk registreres som organdonorer, når de fylder 18 år, er fremsat.

Regeringen har en ambition, om at flere fremover vælger at blive organdonorer. Regeringen vil blandt andet lokke flere til ved at sende et brev ud til alle over 18 år, hvor "den nye tilgang til organdonation" beskrives.

Det fremgår af regeringens beslutningsforslag, der er blevet fremsat tirsdag, og som i sidste ende skal munde ud i en lovændring.

Den skal, hvis det står til regeringen, føre til, at alle automatisk skal registreres som organdonorer, når de fylder 18 år.

Det betyder helt konkret, at det vil kræve et aktivt fravalg, hvis man ikke ønsker at stå i organdonorregistret.

- Hvert år er der mennesker, som dør, mens de står på venteliste til at få et nyt organ. Det er ulykkeligt for dem, der mister livet, og for de efterladte, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar.

- Derfor foreslår vi i regeringen, at vi vender den nuværende samtykkemodel på hovedet, så udgangspunktet bliver, at alle over 18 år fremover er potentielle organdonorer, med mindre de vælger det fra. På den måde kan vi forhåbentlig få flere til at tage stilling til, om de ønsker at blive organdonorer, siger ministeren.

Beslutningsforslaget kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) var fremme med hovedtrækkerne omkring emnet tidligere på måneden. Dem delte hun blandt andet med Politiken og DR.

Selv om alle fremover automatisk vil blive registeret som organdonorer, hvis forslaget vedtages, skal den enkelte ind og bekræfte det i systemet.

Går man ikke ind og bekræfter, at man ønsker at være organdonor og stå i registret, vil det ifølge regeringens forslag fortsat være sådan, at de pårørende skal tage stilling til, om organerne må doneres, hvis en af deres kære er død.

- Der vil ikke aldrig blive udtaget organer, hvis ikke den afdøde eller de pårørende har givet samtykke, står der i beslutningsforslaget.

Ifølge Løhde blander regeringen sig ikke i, "om man ønsker at blive organdonor".

Førstebehandlingen af beslutningsforslaget er sat til den 12. marts. Derefter venter der formentlig et langt sejt træk med parlamentarisk arbejde. I sidste ende skal Folketinget skal tage stilling til et lovforslag.

Det er uvist, hvornår regeringen ønsker, at lovændringen skal træde i kraft. Fra regeringens side har man slået meget på, at emnet skal debatteres grundigt først.

Der står dog følgende i beslutningsforslaget:

- Det foreslås derfor, at der afsættes et halvt år fra lovændringen er vedtaget til ikrafttrædelse med henblik på bred befolkningsrettet informationsindsats forud for implementering af en blød model af aktivt fravalg.

Folketingets sundhedsudvalg bad i sommeren 2022 Det Etiske Råd om at komme med en opdateret anbefaling til organdonation. Den kom i januar 2023. Dengang lød det fra rådet, at borgerne fortsat selv aktivt skal tilvælge det, hvis de ønsker at være organdonor.

Mens Nyreforeningen har hilst regeringens forslag velkommen, så har en række borgerlige partier kritiseret forslaget fra regeringen.

/ritzau/