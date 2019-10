Regeringen følger i finansloven op på sit ønske fra valgkampen om at reducere tilskuddet til friskolerne.

Friskolerne var et debatemne under valgkampen i maj, og nu kan der være ændringer på vej, efter at Socialdemokratiet har overtaget regeringsmagten og onsdag fremlægger sit finanslovsudspil for 2020.

Regeringen vil nemlig reducere tilskuddet til friskolerne fra 2021, fremgår det ifølge Ritzaus oplysninger af regeringens udspil til en finanslov.

Koblingsprocenten for de frie grundskoler skal tilbagerulles fra de nuværende 76 procent til 71 procent.

Det er en tilbagerulning af den tidligere regerings tiltag.

Regeringen vurderer, at den vil tjene 0,3 milliarder kroner årligt på tilbagerulningen.

Koblingsprocenten dækker over den andel af udgiften til en folkeskoleelev, som friskoler får til deres elever.

Under valgkampen i maj, hvor Venstre talte for at beholde koblingsprocenten på 76 procent, argumenterede Socialdemokratiet for at få den ned på de 71 procent, som den altså nu kan ende på i 2021.

Modstanderne af en reducering siger, at det vil betyde større egenbetaling fra forældre, fyringer af lærere eller i sidste ende lukning af flere friskoler.

/ritzau/