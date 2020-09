Familier skal kunne fjernes fra lejemål og biler beslaglægges i uroplaget ghetto i Korsør, mener regeringen.

En hårdere kurs over for vanvidsbilister, strengere straffe for overtrædelse af zoneforbud og nemmere mulighed for at sende kriminelle familier ud af deres boliger.

Det er regeringens bud på at løse problemer i det uroplagede ghettoområde Motalavej i Korsør, skriver Berlingske.

På de tre områder vil regeringen fremlægge lovforslag, som skal behandles i næste folketingssamling, før det kan blive gennemført.

- De, der kører vanvidskørsel, skal have taget bilen med det samme. De kriminelle familier skal hurtigere ud af lejligheder.

- Og hvis man overtræder zoneforbuddet, skal det give højere straf og højere bøder, sagde Mette Frederiksen efter et beboermøde i Kvarterhuset på Motalavej ifølge Berlingske.

Frederiksen og to andre ministre var inviteret til mødet. Anledningen for besøget er ifølge Berlingske, at to familier med oprindelse i Libanon har skabt uro og præget Motalavej og Korsør i længere tid.

/ritzau/