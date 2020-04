Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) forhandler mandag med partierne om ekstra hjælp til udsatte.

Børn fra udsatte familier skal have mulighed for at komme på ferielejr til sommer i samme omfang, som de plejer. Også selv om man må tænke i alternative baner på grund af coronakrisen.

Det er meldingen fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), inden hun mandag indleder forhandlinger med Folketingets partier om ekstra hjælp til sårbare og udsatte grupper.

Hun håber at få opbakning til at sætte ekstra midler af, som blandt andet skal gå til at afholde sommerlejre.

- Det er et afgørende åndehul for mange af de børn, som har en ekstra hård hverdag, og som har haft en endnu hårdere hverdag under coronakrisen, siger hun.

Sommerlejrene for udsatte børn vil ikke kunne afholdes under samme forhold som vanligt, understreger Astrid Krag.

- Vi bliver også i den sammenhæng nødt til at følge myndighedernes anbefalinger. Så man vil ikke kunne samle mange sårbare børn og familier på samme måde som under normale omstændigheder.

- Men jeg tror ikke, at behovet for de her sommerlejre er blevet mindre af den ekstreme periode, vi har været igennem som samfund, siger hun.

Astrid Krag vil etablere partnerskaber, der skal komme med bud på, hvordan man bedst kan planlægge sommerlejrene.

- Flere organisationer har allerede meldt sig på banen i forhold til de her partnerskaber. Det er rigtig positivt, og det betyder, at vi kan komme rigtig langt med de initiativer, vi sætter i værk, siger hun.

Tidligere under coronakrisen har Folketinget blandt andet sat penge af til hjemløse, udsatte børnefamilier og frivillige organisationer på socialområdet.

Det har blandt andet resulteret i en forlænget periode med nødovernatninger for hjemløse, flere pladser på krisecentre samt penge til organisationer, der yder rådgivning og støtte til familier.

- Det har vi kunnet gøre meget akut og hurtigt, fordi vi har arbejdet sammen med de organisationer, der er på området.

- Derfor samler jeg også de her organisationer til et møde forud for de politiske forhandlinger, siger Astrid Krag.

Social- og indenrigsministeren vil ikke ud med, hvor mange millioner kroner hun tager med til de politiske forhandlinger.

- Men når vi taler om de sårbare grupper, så har vi dels et ansvar for at give dem en hjælpende hånd efter en periode, der har været meget svær og hård for dem.

- Dels handler det også om, at vi griber ind nu, så problemerne ikke vokser sig yderligere store, siger Astrid Krag.

/ritzau/