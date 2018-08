På den kommende finanslov vil regeringen afsætte 100 millioner til borgere med meget svære psykiske lidelser.

København. Mennesker med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser skal have bedre hjælp. Det mener regeringen, som vil afsætte 100 millioner kroner i permanente midler på den kommende finanslov.

Det skriver Politiken.

- Vi er simpelthen nødt til at gøre noget fundamentalt anderledes for de allermest psykisk syge medborgere, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til avisen.

Millionerne kommer oven i de 200 millioner kroner, som blev øremærket psykiatrien ved økonomiforhandlingerne med Danske Regioner tidligere på året.

De nye penge til de sygeste borgere er led i den store psykiatriplan, der ifølge sundhedsministeren skal præsenteres til september.

Pengene skal bruges til to særlige initiativer. Dels nye specialiserede teams i børne- og ungdomspsykiatrien, der skal forebygge tvangsindlæggelse og brug af tvang.

Dels en helt ny type intensive sengeafsnit til de mest plagede psykisk syge voksne borgere, hvor der forventes 50 nye sengepladser i alt.

Én procent af de psykisk syge står for 22 procent af psykiatriens samlede budget, og de udsættes ofte for tvang og et utal af genindlæggelser. Alene i 2015 havde eksempelvis 345 patienter 10 eller flere indlæggelser

- Det er ikke lykkedes os at behandle de mest syge på en ordentlig, sammenhængende og stærk måde. Det koster gode leveår, menneskeliv og penge, siger Ellen Trane Nørby og uddyber:

- Derfor skal vi nu have et særligt fokus på disse patienter med de nye intensive sengepladser, som er en reel nyskabelse i psykiatrien.

Socialdemokratiet bakker initiativet op, da der er et stort behov for at fokusere på de mest syge børn, unge og voksne i behandlingspsykiatrien, lyder det fra sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

- Jeg regner med, at det her spiller rigtigt sammen med de 150 nye socialpsykiatriske sengepladser, regionerne netop er ved at etablere, så der sker den rigtige samtænkning, siger han til avisen.

