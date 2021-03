Sammen med tre andre EU-ministre har Mattias Tesfaye skrevet et brev til EU-Kommissionen om hjemsendelser.

For mange tredjelande "blæser og har mel i munden" ved at nægte at tage imod egne statsborgere, samtidig med at andre borgere i landet får visum til EU, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Han vil have sat skub i hjemsendelserne af personer uden ret til ophold i EU.

På hollandsk initiativ har Danmark, Holland, Tjekkiet og Østrig torsdag sendt et brev til EU-Kommissionen, som alle EU-lande fredag eftermiddag drøfter på et videomøde om asyl- og migrationspolitikken.

- Vi synes, at det er rimeligt, at hvis et land ikke vil tage imod egne statsborgere, som er udvist efter eksempelvis at have begået kriminalitet i Danmark, så giver det ikke mening, at vi bliver ved med at udstede visum til borgere i sådan et land, siger Tesfaye.

Anledningen til brevet er, at EU-Kommissionen på mødet præsenterer en rapport over samarbejdet med tredjelande om at hjemtage egne borgere.

Ud af 39 lande er cirka en tredjedel ikke samarbejdsvillige.

De fire EU-lande bag brevet vil have, at man straks tager fat i disse, og gør dem opmærksomme på, at det kan medføre, at de ikke kan få visum til EU.

- Fra dansk side har det været vigtigt, at vi meget hurtigt kommer i gang. Der må ikke gå bureaukrati i det. De lande, der ikke vil tage imod deres egne statsborgere, skal have en deadline for, hvornår de skal have skiftet synspunkt. Ellers skal vi indlede visumrestriktioner, siger Tesfaye.

I brevet påpeger de fire lande, at der i de nye visumregler, der blev vedtaget sidste år, er en "juridisk forpligtelse" til, at EU ser på landets vilje til at tage imod egne statsborgere, når visumansøgninger fra landet vurderes.

EU-landene har svært ved at få afviste asylansøgere til at rejse tilbage. I gennemsnit afvises 370.000 ansøgninger årligt. Kun en af tre rejser ifølge EU-Kommissionen tilbage.

- Det europæiske samarbejde har mange problemer. Men det er faktisk også i stand til nogle gange at løse nogle af disse problemer. En ting er, at landene lægger sig ud med Danmark, noget andet er, hvis de lægger sig ud med hele Den Europæiske Union, siger Tesfaye.

Ministeren mener, at visumrestriktioner vil være et effektivt værktøj. Men regeringen er, siger han, også klar til at gå videre.

- Jeg vil ikke afvise, at vi kunne tage yderligere skridt. For min skyld kunne vi godt sætte handelssanktioner i værk. Ligesom vi i Danmark har sagt, at det får konsekvenser for udviklingsbistanden, hvis man ikke vil tage imod egne statsborgere, siger han.

En udenlandsk diplomat i Bruxelles konstaterer, at der er "uenighed om stort set alt" i EU's asylpolitik, der har været blokeret i årevis.

Men i forhold til hjemsendelser er der ifølge diplomaten "enighed om, at vi kan gøre det bedre", og det giver håb om snarlig handling.

/ritzau/