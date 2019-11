Samlet set øger kommunerne skatterne med 293 millioner kroner. Derfor vil regeringen sænke bundskatten.

Hvis man spiser for mange kager, kan man af sin partner blive bedt om at løbe en tur for at tabe sig.

Med lidt god vilje kan samme princip overføres til en række kommuner, der har hævet skatterne med for meget. Derfor vil den røde regering sænke bundskatten kollektivt, så skatterne samlet holdes i ro.

- Jeg har for nylig aftalt med KL, at kommunerne skulle holde skatten i ro i 2020, men den aftale har kommunerne ikke overholdt.

- Derfor mener regeringen også, at de penge, kommunerne nu får i ekstra skatteindtægter, skal gå til at sænke bundskatten tilsvarende, så skatterne samlet set holdes i ro. Præcis som vi aftalte, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en skriftlig kommentar.

Kommunerne øger skatterne med 293 millioner kroner i 2020, hvilket svarer til en stigning på 0,1 procent.

I alt øger ti kommuner skatten med 304 millioner kroner, mens fem kommuner har sænket skatten med i alt 11 millioner kroner.

I budgetaftalen for 2020 havde regeringen aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for, at skatten ikke skulle stige samlet.

Kommunernes Landsforening henviser til, at der er en udligningsreform på vej, og derfor er fremtiden så usikker, at få kommuner har turde sætte skatten ned.

Det ville have modvirket problematikken, da der er en samlet økonomisk ramme, som kommunerne skal holde sig inden for.

En ny udligningsreform skal være på plads inden kommunalvalget i 2021, har regeringen oplyst. Den går ud på, at kommunerne tvinges til at omfordele midler fra rige til fattige kommuner.

Ti kommuner har fået dispensation til at hæve skatten i 2020, og de vil være undtaget for en individuel sanktion.

Rent formelt vil regeringen søge tilslutning til, at den statslige bundskat nedsættes med et beløb, der cirka svarer til den kommunale skatteforhøjelse.

/ritzau/