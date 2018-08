For mange børn og unge er overvægtige, og usunde madvaner er et problem. Det vil regeringen lave om på.

Ishøj. Næsten hvert femte barn mellem 9 og 16 år er overvægtig. Og kun rygning overgår usunde madvaner som en risikofaktor, der fører til dødsfald og kroniske livsstilssygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Det skal der laves om på, mener regeringen.

Den har onsdag lanceret en strategi, som skal være med til at forbedre danskernes madvaner og sundhed.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet, som står bag initiativerne.

Sundhedsmærkede skoler og dagtilbud, mere maddannelse hos børn og unge samt et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed er blandt initiativerne. Der er afsat 40 millioner kroner til initiativerne.

- Vi skal som myndighed ikke bestemme, hvad danskerne spiser, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

- Men vi skal levere information om mad og madens betydning for sundheden, så vi alle kan træffe et oplyst valg både i supermarkedet og hjemme i køkkenerne.

- Det har betydning både for den enkeltes trivsel og for samfundsøkonomien, hvor sundhedsudgifterne stiger, i takt med at flere får livsstilssygdomme, siger ministeren.

Regeringen ønsker, at børn og unge får de gode vaner så tidligt som muligt. Problemer med overvægt og dårlig kost er størst hos socialt udsatte, lyder det.

Regeringen vil derfor styrke vejledning til forældre om gode madvaner, når barnet går fra mælk til almindelig mad. Det fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Vi ved, at sunde madvaner grundlagt i barndommen med stor sandsynlighed følger med ind i voksenlivet, og dermed er med til at forebygge både overvægt og en lang række forskellige sygdomme senere i livet.

- Derfor laver vi nu let forståelig og brugbar information, som kan bruges både i de særligt sårbare familier og til børn og voksne i en travl hverdag, siger Ellen Trane Nørby.

Regeringen håber på, at en ny mærkningsordning vil hjælpe. Forhåbningen er, at den giver dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser incitament til at arbejde med mad og sundhed.

- Mærkningsordningen vil gøre det nemt for forældrene at få indsigt i skolernes sundhedsprofil, så de på den baggrund træffer de valg, der passer til deres familie, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

