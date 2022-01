Regeringen vil præsentere nye reformer klokken 19.30 fredag aften.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse. Der oplyser, at der vil blive afholdt et doorstep.

Udover regeringen er Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne med i aftalen.

Aftalen udspringer af udspillet Danmark kan mere 1, som regeringen præsenterede for fire måneder side i september, og som primært har til formål at udvide det såkaldte arbejdsudbud for at kompensere for aftalen om tidligere tilbagetrækning - også kendt som Arne-pension.

Tidligere i dag forlod Enhedslisten forhandlingerne, da de »selvfølgelig ikke være med til at forringe dagpengene for unge og udhule vores sikkerhedsnet,« skrev politisk ordfører i Enhedslisten Mai Villadsen på Twitter.

Også Liberal Alliances Alex Vanopslagh og Nye Borgerliges Pernille Vermund har også ytret deres utilfredshed ved aftalen på Twitter.

Opdateres...