Højere bødestraf for brud på forsamlingsforbud er nødvendig for at stoppe piratfester, mener flere partier.

Regeringen mener ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S), at bødeniveauet for at bryde forsamlingsforbuddet bør hæves. Det skriver TV2.

Det er nemlig nødvendigt at reagere kraftigt på de piratfester, som mange unge deltager i.

Det skete blandt andet lørdag aften, hvor 200-300 personer var samlet i Københavns Sydhavn.

- Vi bliver nødt til at blive endnu bedre til at gribe ind og straffe med højere bøder, når der er nogle, der stiller sig udenfor, siger han til mediet.

Ministeren sætter ikke beløb på, hvor meget højere bøderne bør være, skriver TV2.

Bøden for første gang at overtræde det midlertidige forbud er nu 2500 kroner.

Retsordføreren i Venstre, Preben Bang Henriksen, mener også, at bødeniveauet skal hæves, men vil ligesom ministeren ikke sætte et konkret beløb på.

Også SF og Enhedslisten vil se på bødernes størrelse, mens Konservative er klar til at se på området, oplyser partierne til TV2.

Det samme vil Dansk Folkeparti. Og de vil gerne sætte et tal på.

- Vi foreslår, at det skal være 5000 kroner. En glad aften i byen kan for nogle af deltagerne hurtigt rende op i 1000 eller 2000 kroner, så det skal være noget, der har en effekt, siger retsordfører Peter Skaarup til Ritzau.

Desuden skal politiets beføjelser udvides, mener han.

- Det er potentielt et spørgsmål om liv og død, for der er kronisk syge og ældre, som kan miste livet, og dem skal både vi og de unge tage hensyn til.

- Politiet bør have midlerne til at afsløre de bagmænd, der arrangerer piratfesterne, så de kan stoppes inden.

Politiet siger, at den pågældende piratfest lørdag aften var annonceret på Facebook.

Det er en gængs måde at arrangere festerne på, men politiet må ikke infiltrere lukkede fora, skriver TV2.

/ritzau/