Når EU skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen skrue markant op for de grønne ambitioner.

Målene for udbredelsen af vedvarende energi og energieffektivitet skal øges væsentligt i EU. Det mener regeringen, der til sommer skal mødes med de øvrige medlemslande for at forhandle nye mål for energisektoren.

Det skriver Berlingske.

Danmark vil forsøge at samle flertal for et mål om, at vedvarende energi skal udgøre 45 procent af EU's energiforbrug i 2030.

Samtidig mener regeringen, at energieffektiviteten skal øges til 40 procent. Dette måles på, hvor gode landene i EU er til at reducere deres energiforbrug.

- Det er en markant øgning og meget ambitiøst, siger klima-, energi- og forskningsminister Dan Jørgensen (S) til Berlingske.

Det nuværende mål for andelen af vedvarende energi i EU blev vedtaget i 2018. Det er på 32 procent af det samlede energiforbrug.

Denne type energi omfatter primært vind, sol og bæredygtig biomasse.

I 2018 blev det desuden besluttet i EU, at målet for reduktion af energiforbruget skulle fastsættes til mindst 32,5 procent inden 2030.

Sidste år i december blev landene i EU enige om, at EU skal nedbringe den samlede udledning af drivhusgasser med 55 procent i 2030.

Inden da var målet en reduktion på 40 procent.

På denne baggrund skal der laves en pakke med ny lovgivning og nye mål på klima- og energiområdet i EU.

Det er regeringens ønske, at forslaget om mere vedvarende energi og øget energieffektivitet bliver en del af denne pakke.

For flere danske virksomheder er der store interesser på spil, skriver Berlingske. Eksempelvis Vestas, der producerer vindmøller, og Danfoss, der laver termostater og andre energibesparende produkter.

En analyse fra EA Energianalyse, der er lavet for interesseorganisationen Synergi, viser, at dansk eksport vil stige, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag i EU.

Eksporten vil stige til 29 millioner kroner om året bare på energieffektiv teknologi. Det er 12 milliarder kroner mere end i 2019.

