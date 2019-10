Ordblindhed bliver i dag opdaget for sent, mener regeringen, der med udspil vil forbedre vilkår for ordblinde.

Børns ordblindhed skal opdages tidligere. Det er det første mål i regeringens nye udspil om ordblindhed.

Derfor mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at det skal være muligt at teste børn for ordblindhed allerede fra børnehaveklassen.

Det skriver Politiken.

- Vi ved, at det for børn med ordblindhed i sagens natur er noget, der går ud over deres skolegang, hvis man opdager det for sent. Og jo tidligere vi kommer ind, jo bedre en skolegang får børnene, der har ordblindhed.

- Vi vil gerne have, at man begynder at kunne opspore det i børnehaveklassen og 1. klasse, så børnene får så god en start på skolen som overhovedet muligt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Ritzau.

I dag har børn krav på at blive testet for ordblindhed fra 3. klasse. Men helt fra børnehaveklassen kan de tjekkes for, om de er i risikozonen, hvilket altså ifølge regeringen ikke er nok.

- Hensigten er at få et redskab, der med langt større sikkerhed kan opspore det tidligere. Det duer ikke, at man først opdager ordblindhed meget sent, fordi det kan give en meget bumlet skoletid, siger undervisningsministeren.

Et andet mål i regeringens udspil om ordblindhed er, at alle kommuner skal gøre en lige stor indsats på området. Derfor vil regeringen undersøge, hvilke kommuner der halter efter.

- Vi skal have dækket hullerne på landkortet. For det er faktisk ret tydeligt, når man dykker ned i ordblindeområdet, at der er rigtig mange steder, hvor man gør det rigtig godt.

- Og så er der andre steder, hvor man opdager det alt, alt for sent, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Målet er, at man derved kan hjælpe de kommuner med at hæve standarden.

Der er fire mål i regeringens udspil om ordblindhed. Ud over de tidlige test og afdækningen af kommuners indsats vil regeringen tilpasse ordblindetest til børn og unge med dansk som andetsprog.

Det fjerde mål er at indsamle viden om, hvilken effekt investeringer på ordblindeområdet har.

