En ny situation i Syrien og Irak skal ifølge regeringen gøre det lovligt igen at rejse til de fleste områder.

Det skal igen være lovligt at rejse til hele Irak og dele af Syrien.

I hvert fald hvis det står til regeringen, der ønsker at ophæve indrejse- og opholdsforbud i hele Irak og dele af Syrien.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Der vil dog stadig være forbud mod at rejse til og opholde sig i Idlib-provinsen og Dayr AZ Zawr-provinsen i Syrien.

- Isil kontrollerer ikke længere territorium i Syrien og Irak. Men der er stadig områder, hvor Isil og andre militante islamistiske terrornetværk er til stede og nyder opbakning.

- På den baggrund vil vi justere i zonerne med indrejse- og opholdsforbud, så vi rammer fremmedkrigere, der hvor de søger til eller faktisk befinder sig og for eksempel benytter til ind- eller udrejse, udtaler justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i pressemeddelelsen.

Indrejseforbuddene blev indført i september 2016, og det bliver nu lovligt både at rejse til og opholde sig i områderne:

Al-Bab-distriktet i Aleppo-provinsen, al-Thawrah-distriktet og al-Raqqa-distriktet i Raqqa-provinsen i Syrien. Mosul-distriktet i Ninewa-provinsen i Irak.

Personer, der har opholdt sig i området under forbuddet, vil dog stadig kunne straffes, men der er behov for hele tiden at justere indsatsen, lyder det fra Pape Poulsen.

- Fremmedkrigeres vanvittige tanker og handlinger er en reel trussel mod vores demokrati og sikkerhed - ikke blot i Danmark, men i hele verden.

- Derfor skal myndighederne hele tiden sørge for at følge udviklingen, og vi skal tilpasse vores indsats, så vi bedst kan imødegå truslen.

Regeringen har sendt forslaget i høring. Den foreslår, at ændringer træder i kraft medio maj.

/ritzau/