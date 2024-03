Nulmoms skal give plads til mere indenrigsflyvning, siger transportminister Thomas Danielsen.

Regeringen vil indføre nulmoms for flyselskaber, der hovedsageligt flyver indenrigs i Danmark.

Det gør regeringen for at støtte flyselskaber, lokale lufthavne og ensrette reglerne, hvor det hidtil kun har været selskaber med flest flyvninger i udlandet, der var fritaget for moms.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Transportminister Thomas Danielsen (V) bemærker, at det skal understøtte en højere grad af indenrigsflyvning.

- Det giver ikke mening, at man bliver straffet for kun at flyve indenrigs. Det gør vi op med nu, så der bliver plads til mere indenrigsflyvning, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i en pressemeddelelse.

Regeringen har særligt Midtjyllands Lufthavn for øje, der har kæmpet for at kunne løbe rundt.

Den lokale lufthavn har også fået en statslig indsprøjtning på 4,2 millioner kroner i 2023, og fra næste år er støtten fast på 10 millioner kroner årligt, noterer transportministeren.

- Det er samlet set en pakke, der giver lufthavnen gode muligheder for at drive indenrigsflyvning, siger transportminister Thomas Danielsen i meddelelsen.

Det er Skatteministeriet, der fremsætter lovændringen, der ventes at træde i kraft fra 1. januar 2025.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) kalder Midtjyllands Lufthavn for vigtig for erhvervslivet og lokale arbejdspladser.

- Med de ændringer, vi nu laver af momsreglerne, sikrer vi, at flere kan byde ind på indenrigsruter på lige vilkår. Samtidig håber vi, at ændringerne vil medvirke til at binde landet bedre sammen trafikalt, siger han i pressemeddelelsen.

Sidste år indgik regeringen en aftale om luftfarten med SF og Enhedslisten, hvor der blev indført en flyafgift og lanceret planen om at få den første grønne indenrigsrute i 2025.

Da regeringen præsenterede sit udspil til aftalen, lød det samtidig, at flyafgiften ikke havde til hensigt at regulere adfærd, men i stedet samle penge til omstilling af flyene og ældrechecken.

De ti millioner kroner i årlig støtte til de regionale lufthavne i Midtjylland, Esbjerg og Sønderborg samt 18,5 millioner kroner til Bornholms Lufthavn kommer også fra denne aftale.

