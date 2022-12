Lyt til artiklen

Onsdag klokken 12 præsenterede Danmarks nye SMV-regering regeringsgrundlaget: Ansvaret for Danmark.

Her fremgår det, at regeringen vil nedlægge jobcentrene.

'Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med tre mia. kr. i 2030,' står der.

'Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet,' fremgår det.

Nedlæggelsen af jobcentrene vil ifølge regeringsgrundlaget være medvirkende til, at ledige kommer hurtigere i arbejde.

For de danskere, der er uden job i kortere perioder, skal A-kasser og private leverandører spille en større rolle, mens den øvrige beskæftigelsesindsats i højere grad skal prioritere borgere, som har sværere ved at finde et job.

De skal ifølge regeringsgrundlaget 'omfattes af mere værdige indsatser med større effekt.'

Socialt bedrageri skal mødes med hård og markant konsekvens, står der.

Danmark har 94 jobcentre, og der arbejder cirka 12.500 fuldtidsbeskæftigede.