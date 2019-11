Fremmedkrigere skal fremover ikke have bistand fra ambassader og konsulater i udlandet, mener regeringen.

Det skal i fremtiden ikke være muligt at rejse til udlandet og kæmpe for Islamisk Stat og efterfølgende få hjælp af danske myndigheder, hvis man kommer i problemer.

Det mener regeringen, der med et nyt lovforslag vil nægte fremmedkrigeres ret til hjælp fra ambassader og konsulater i udlandet.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Hvis man rejser ud til et konfliktområde uden et anerkendelsesværdigt formål, eksempelvis til Irak eller det nordøstlige Syrien, så mister man retten til dansk konsulær bistand. Det er kun rimeligt.

- Danmark skal ikke være forpligtet til at hjælpe mennesker, der i den grad har vendt os ryggen, udgør en sikkerhedstrussel mod Danmark og kæmper imod alt, hvad vi står for i Danmark. De skal ikke komme bagefter og bede om Danmarks hjælp i udlandet, siger Jeppe Kofod til Ritzau.

Den normale bistand til fremmedkrigere består typisk af besøg i fængsler og dialog med myndigheder om deres vilkår. Det kan for eksempel være i forbindelse med en retssag.

Det vil kræve en lovændring at få forslaget igennem. Det kræver dermed et flertal i Folketinget.

Forslaget er det seneste af flere rettet mod fremmedkrigere, der for eksempel er taget til Syrien eller Irak for at kæmpe for Islamisk Stat.

For nylig vedtog Folketinget en lov, der gør det muligt administrativt at tage det danske pas fra fremmedkrigere, der har dobbelt statsborgerskab.

/ritzau/