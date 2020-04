En mere offensiv teststrategi er et af redskaberne, som regeringen vil benytte til at mindske smitterisiko.

Virksomheder skal have bedre styr på, om de såkaldte vandrende arbejdstagere tager coronasmitte med sig ind og ud af Danmark.

Sådan lyder meldingen fredag fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Han lægger derfor syv initiativer frem, som skal forbedre arbejdsmiljøet i virksomheder og mindske risikoen for, at vandrende arbejdstagere medbringer coronasmitte, når de pendler til og fra Danmark i forbindelse med arbejde.

- Vi pålægger nu alle arbejdsgivere at få styr på arbejdsmiljøet og undgå Covid-19 smitten udefra. Alle arbejdsgivere har et ansvar, siger han i en pressemeddelelse.

- Regeringen vil følge situationen tæt, og hvis der for eksempel viser sig et behov for at tvinge karantæne igennem via lovgivning, vil regeringen tage en ny drøftelse med partierne. Ingen skal gå utrygge på arbejde.

- Derfor har det også været vigtigt for mig, at vi tager nogle initiativer, som sætter fokus på denne del af arbejdsmiljøet. Vi hjælper gerne til fra politisk hold, men det er i sidste ende virksomhederne, der er ansvarlige for, at arbejdsmiljøet er i orden, siger Peter Hummelgaard.

Inden coronakrisen var der anslået omkring 46.000 borgere fra EU-lande, som var ansat hos danske arbejdsgivere, og som havde fast bopæl i udlandet.

Af de 46.000 personer kom omkring 15.000 fra Sverige og Tyskland.

Et af initiativerne er et branchesamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen finder løsninger for de enkelte brancher. For eksempel i fødevarebranchen, hvor en stor del af de vandrende arbejdstagere er i beskæftigelse.

Andre initiativer er mere kontrol og en mere offensiv teststrategi ved eksempelvis grænserne.

Det skal for eksempel gælde sundhedspersonale, der er bosat i udlandet, så de ikke smitter sårbare grupper på plejehjem i Danmark.

Hvis initiativerne til at undgå smittespredning mod forventning ikke bærer frugt, er regeringen klar til at lovgive, så der kan komme et krav om selvisolation i 14 dage for alle indrejsende, uanset hvilken nationalitet de har.

