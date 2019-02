Regeringen forsøger igen at få sænket grænsen for, hvad en udlænding skal tjene for at få arbejde i Danmark.

Regeringens kamp for at gøre det lettere for danske virksomheders at hente udenlandsk arbejdskraft fortsætter.

Tilbage i oktober måtte regeringen ellers sande, at den ikke kunne samle de nødvendige mandater bag et udspil om at gøre det nemmere at hente udenlandske arbejdskraft.

I stedet fremsætter regeringen onsdag et lovforslag, der udmønter udmønter.

- Vi fører en stram udlændingepolitik, hvor vi har kontrol med, hvem der kommer hertil. Men vi må ikke glemme, at udenlandsk arbejdskraft er en stor gevinst for Danmark, udtaler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

Med den gældende beløbsordning kan en udenlandsk medarbejder få lov til at arbejde i Danmark, hvis vedkommendes løn overstiger en bestemt grænse.

Den nuværende grænse er en årsløn på cirka 418.000 kroner.

Regeringen foreslår nu en ny beløbsordning med en grænse på 350.000 kroner for arbejdstagere fra tredjelande, der er på top 30 over lande, der har det største investeringsflow til og fra Danmark.

I regeringens oprindelige udspil var forslaget at sænke beløbsgrænsen til 330.000 kroner.

Men hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti ville lægge stemmer til at sænke grænsen for, hvad en udlænding fra et land uden for EU skal tjene for at få arbejde i Danmark.

/ritzau/