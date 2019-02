Bortadoption med tvang skal udvides til sager, hvor forældre ikke kan varetage rollen, mener regeringen.

Det er ganske få situationer, hvor det i dag bliver vurderet, at børn skal bortadopteres med tvang.

Men med et nyt lovforslag vil regeringen lette myndighedernes adgang til at gøre netop det. Det skriver Berlingske.

Står det til regeringen skal brugen af bordadoptioner med tvang udvides i sager, hvor forældrene anses for at være ude af stand til at varetage forældrerollen, står det i avisen.

Tirsdag behandler Folketinget lovforslaget, der kommer fra børne- og socialminister Mai Mercado (K). Hun vil gøre det hurtigere og lettere for myndighederne at gennemføre bortadoption med tvang.

- Det hele sker med barnets tarv for øje, skriver ministeren til Berlingske.

Regeringen lægger også op til at fjerne en del af processen for at gøre sagsbehandlingen hurtigere.

Det har tidligere både været Statsforvaltningen og Ankestyrelsen, der skulle træffe afgørelser om tvangsadoption. Fremover bør det kun være Ankestyrelsen, hvis det står til regeringen.

Derudover skal det også være muligt at springe et andet led over. Ifølge ministeren bør det være muligt at placere barnet direkte hos den udpegede adoptionsfamilie.

Som reglerne er nu skal barnet opholde sig hos en plejefamilie, til sagen er afgjort.

Ifølge Berlingske ser lovforslaget umiddelbart ud til at vide opbakning i Folketinget. Det selv om regeringens støtter i Dansk Folkeparti som udgangspunkt er imod.

- En ting er, at forældrene har en meget ringe forældreevne, men man skal huske, at der vil også være et netværk af for eksempel bedsteforældre, og dem vil man så også afskære, siger socialordfører Karin Nødgaard.

Siden 2015 har kommunerne indstillet 22 børn til adoption uden samtykke. 16 af dem har Ankestyrelsen været enig i.

Mercado påpeger i Berlingske, at selve kriterierne for at beslutte tvungen adoption ikke ændres i denne omgang.

I 2015 blev det besluttet, at det skal "sandsynliggøres" og ikke "godtgøres", at forældrene på lang sigt ikke kan varetage omsorgen.

