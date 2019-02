Flere butikker skal have lov til at sige nej til at modtage kontanter og udelukkende modtage kortbetaling.

Regeringen vil lade flere butikker selv bestemme, om de vil tage imod kontanter.

Det skriver DR Nyheder.

Som reglerne er nu, skal alle butikker med få undtagelser tage imod mønter og sedler.

Men nu skal benzinstationer, kiosker og tøjbutikker kunne nægte at tage imod kontanter.

Det skal lette byrder og øge sikkerheden for butikkerne, mener erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

- Der er færre, der bruger kontanter i dag, og derfor mener vi, at der skal være en balance mellem det besvær og den sikkerhedsrisiko, som vi pålægger erhvervsdrivende og så den fordel, det er at tage imod kontanter, siger han til DR.

I 2017 trådte en lov i kraft om, at visse butikker kan søge om lov til at være kontantfri mellem klokken 22 og 06.

Det er denne ordning, som regeringen nu lægger op til at udvide.

Der er dog fortsat en lang række forretninger og butikker, der set med regeringens øjne fortsat vil være forpligtet til at modtage klingende mønt og krøllede sedler.

Dagligvarebutikker, postforretninger, læger, apoteker og andre butikker med centrale samfundsfunktioner vil ikke få gavn af lempelsen.

Det ærgrer John Wagner, administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd.

- Vi havde håbet at få lov til at afvise kontanter i de mørke timer simpelthen af hensyn til vores medarbejderes sikkerhed, siger John Wagner til DR.

Forbrugerrådet Tænk er derimod bekymret over, at flere butikker får mulighed for at sige nej til kontant betaling.

- Der er grupper i samfundet, der ikke har andre muligheder end at betale med kontanter. Der er unge, gamle, handicappede, socialt udsatte og dem er vi altså også nødt til at tage hensyn til, når vi tilrettelægger lovgivningen, siger seniorøkonom Troels Holmberg til DR.

/ritzau/