Staten skal overtage regioners opgave med at rydde op efter jordforurening, foreslår regeringen.

Regeringen vil gøre det til statens opgave at rydde op efter de såkaldte generationsforureninger som for eksempel Cheminovas fabriksgrunde og Grindstedværket.

Det er en opgave, der hidtil har været forankret i regionerne.

- Mange danskere har hørt om forureninger som dem ved Cheminova og Grindsted. Det er jordforureninger, der er så omfattende, så store og så dyre at rydde op, at de er svære at håndtere på regionalt niveau, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

- Nu lægger vi op til at samle opgaven i staten, og dermed kan vi få en bedre national prioritering, og vi kan afsætte op mod 500 millioner kroner til de store generationsforureninger frem mod 2030, siger han.

Forslaget indgår i regeringens sundhedsudspil, som lægger op til en afskaffelse af regionerne, som vi kender dem i dag.

Regeringen vil videreføre de 400 millioner kroner, som regionerne bruger om året på at rense op efter jordforurening.

Derudover ser regeringen mulighed for, at der kan effektiviseres og omprioriteres, så der kan tilføres yderligere 500 millioner kroner til opgaven frem mod 2030.

Miljøstyrelsen skal have ansvaret for at rense området efter jordforurening. Der skal oprettes et nævn, der ud fra faglige vurderinger skal prioritere midlerne på området.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, er dog ikke imponeret over regeringens forslag.

- Det er totalt til grin, når regeringen vil lave en pulje på 500 millioner til oprensning af generationsforureninger frem mod 2030.

- De penge forslår som en skrædder i Helvede. Alene oprensningen af Grindstedværket, Høfde 42, og Collstropgrunden i Hillerød skønnes hver i sær at koste et trecifret millionbeløb, siger hun i en skriftlig kommentar.

/ritzau/