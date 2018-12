Politiet skal kunne overtage tv-overvågning fra butikker, uden at ejeren orienteres først, lyder nyt forslag.

Forretningsdrivende, som har tv-overvågning, skal indstille sig på, at politiet kan overtage deres kameraer. Og det kan endda ske, uden at de orienteres på forhånd.

Sådan skal det være fremover, hvis det står til regeringen, der fredag sendte et nyt lovforslag i høring. Det skriver Politiken.

Ifølge lovforslaget skal politiet have mulighed for at overtage privat tv-overvågning, "hvis der er afgørende grunde til det med henblik på at forebygge, at der begås en lovovertrædelse, der efter loven kan straffes med fængsel i seks år eller derover".

Det fremgår af lovforslaget, at politiet skal have mulighed for at overtage tv-overvågningen med magt. Herunder skal politiet have lov til at indtage lokaler, hvorfra tv-overvågningen styres.

Politiet skal indhente dommerkendelse, men politiet kan overtage overvågningen, uden at ejeren bliver orienteret på forhånd.

Offentlige myndigheder foretager tv-overvågning mange steder. Derudover har mange private virksomheder og foreninger fået lov til at sætte kameraer op efter tv-overvågningsloven.

Det handler især om forretninger, trafikselskaber, idrætsparker og spillesteder. Står det til regeringen, skal politiet have mulighed for at overtage kontrollen med alle disse kameraer.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Men Justitsministeriet skriver, at man kan forestille sig situationer, hvor politiet ønsker at overtage kontrollen med alle private overvågningskameraer i et område.

- For at opfylde formålet vil der desuden kunne være behov for at overtage tv-overvågningen i forholdsvis store områder, eksempelvis en hel bydel, sådan at indgrebet potentielt kan berøre adskillige tv-overvågninger og mange mennesker, skriver ministeriet ifølge Politiken.

/ritzau/