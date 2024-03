Politiet skal give advarsel i stedet for bøde, når borgeren er stærkt afhængig af stoffer, siger minister.

Justitsministeren har torsdag sendt et lovforslag i høring, som blandt andet skal tydeliggøre, at politiet skal give en advarsel i stedet for en bøde til personer med stærk afhængighed af euforiserende stoffer.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen vil dermed sikre en bedre og mere værdig behandling af samfundets mest udsatte i mødet med det strafferetlige system, fremgår det.

- Den hårde kurs mod den organiserede narkokriminalitet må ikke gå ud over samfundets mest udsatte borgere.

- Derfor har jeg i dag sendt et lovforslag i høring, som blandt andet vil tydeliggøre, at politiet skal meddele et tiltalefrafald til de mest socialt udsatte borgere, der kæmper med stærk stofafhængighed, i stedet for en bøde, lyder det fra Justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

Lovforslaget indeholder ligeledes en udvidelse af den såkaldte ”fixerumsregel”.

I dag indebærer reglen, at borgere med stærk afhængighed af hårde euforiserende stoffer ikke strafforfølges og ikke får konfiskeret stoffer til eget forbrug, hvis de befinder sig i eller i nærheden af et stofindtagelsesrum, altså et såkaldt "fixerum", og er på vej til rummet for at indtage stofferne.

- Fremover skal strafforfølgning også undlades, selv om den pågældende ikke befinder sig i umiddelbar nærhed af et stofindtagelsesrum, hvis den pågældende er på vej til et stofindtagelsesrum for at indtage stofferne, fremgår det af pressemeddelelsen.

Fremover vil det være politidirektørerne i de kredse, hvor der ligger stofindtagelsesrum, der skal udpege områderne, der er "den umiddelbare nærhed".

Det skal gøre det klart for borgere med stærk afhængighed, hvornår de befinder sig indenfor området, fremgår det.

