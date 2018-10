Forældre skal stadig have det sidste ord, men unge ned til 15 år skal kunne vælge, om de vil donere organer.

København. I dag skal danskerne være 18 år for at tilmelde sig donorregistret, men står det til regeringen, skal det være muligt allerede som 15-årig.

Forslaget om at sætte aldersgrænsen ned er en del af regeringens lovprogram i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag.

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, fortæller, at partiet støtter forslaget om, at man allerede som 15-årig skal kunne vælge.

- Vi er i en situation, hvor vi mangler organer, siger hun.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, er det en dybt, dybt ulykkelig situation at være i - at være alvorlig syg og det, der kan redde en, er, hvis man får et organ fra et andet menneske, men det ikke er tilgængeligt, siger hun.

Forældrene skal dog stadig have det sidste ord, når den unge er under 18 år, lyder det.

- Der er rigtig mange følelser i spil, hvis man er mor eller far, og ens søn eller datter kommer ud for en trafikulykke.

- Der mener vi, at det er vigtigt, at forældre også har muligheden for at "overrule" den tilkendegivelse, som den unge er kommet med, siger Jane Heitmann.

Forslaget ventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af november.

I forvejen er der lagt op til, at Folketinget snart skal stemme om organdonation.

Således fik et borgerforslag om såkaldt "formodet samtykke" i august de nødvendige 50.000 underskrifter, der betyder, at forslaget vil blive stillet som beslutningsforslag i Folketinget.

Forslaget går ud på, at det nuværende donorsystem, hvor man aktivt skal tilmelde sig, skal vendes rundt. I stedet skal man aktivt framelde sig, hvis man ikke ønsker at være donor. Eller ens familie skal gøre det.

De Radikale bakker om op forslaget, mens flere andre partier er imod eller endnu ikke har taget stilling. Jane Heitmann fortæller, at Venstre tidligere har været imod forslaget, men at det nu er op til diskussion.

Borgerforslaget er stillet af foreningen Organdonation - ja tak. Stifter og sekretariatschef Lasse Heidelbach mener, at det er en god idé at give 15-årige mulighed for at vælge, om de vil donere organer.

- Når vi snakker med voksne, og der står et ungt menneske ved siden af, får vi tit en kommentar om, at de synes, at det er ærgerligt, at de ikke kan tage stilling til det, siger han.

Foreningen mener dog ikke, at man allerede som 15-årig skal være omfattet af forslaget om automatisk organdonation. Der skal aldersgrænsen fortsat være 18 år, lyder det.

Ifølge foreningen er det kun 22 procent af danskerne, der har tilmeldt sig donorregistret, mens omkring 90 procent går ind for organdonation.

/ritzau/