På sigt vil forsvarsministeren have afstemning om forsvarsforbeholdet, men først kræver han en oplyst debat.

Regeringen vil have en åben debat om forsvarsforbeholdet, som i dag gør, at Danmark ikke kan deltage i EU's forsvarssamarbejde, som i disse år er ved at blive udbygget markant.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ved præsentationen af en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi.

Den skal sætte retningen de næste to år og afløser den gamle, der udløber ved årsskiftet.

- Vi skal have en åben debat om forsvarsforbeholdets betydning for os.

- Der skal laves en ekstern udredning, selv om regeringen ikke har plan om en folkeafstemning. Den eksterne udredning skal give et bedre grundlag at tage den diskussion på, siger han.

De senere år er der komme en mere uforudsigelig sikkerhedssituation i og omkring Europa. Derfor har EU i de seneste år styrket samarbejdet om sikkerhed og forsvar markant.

Ifølge regeringen spiller EU en vigtig rolle, når det gælder forebyggende og stabiliserende indsatser i Mellemøsten og Afrika, som også har stor betydning for vores egen sikkerhed.

Debatten skyldes Danmarks historik med folkeafstemninger om forbehold, som i alle tilfælde er blevet til et nej fra befolkningen.

- Det er vores erfaring med folkeafstemninger, der gør, at vi meget gerne vil have en debat først, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Selvfølgelig er formålet, at vi på et eller andet tidspunkt skal have en folkeafstemning. Jeg er så gammel, at jeg har været med ved samtlige folkeafstemninger, vi har haft, og det har ved gud ikke været kønt at se på.

Danmark deltager i EU's nye forsvarsfond, der sikrer penge til forskning og udvikling, så Europa kan følge med den teknologiske udvikling og får mere for pengene.

Danmark står dog uden for Pesco-samarbejdet, hvor flere EU-lande udvikler og går sammen om at købe materiel til billigere penge.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har for nylig gentaget den franske ambition om en fælles EU-hær, men det afviser forsvarsministeren blankt.

- Vi har gjort det helt klart, at vi ikke er for en europæisk hær, det havde jeg lejlighed til at forklare den franske forsvarsminister i sidste uge, siger Claus Hjort Frederiksen.

Den eksterne udredning skal fokusere på udviklingen i EU på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område og dens betydning for Danmark.

/ritzau/