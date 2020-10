SF vil diskutere kødfrie dage i Christiansborgs kantiner på næste møde i Folketingets Præsidium.

Mens regeringen vil indføre mindst to ugentlige vegetardage i kantinen på landets statslige arbejdspladser, kommer kravet ikke til at gælde politikerne selv.

Det skriver Ekstra Bladet, som har fået oplysningen af Finansministeriet og Folketinget. Det skyldes, at Christiansborgs kantiner ikke er statslige.

Alligevel vil Trine Schøning Torp, som er SF's medlem af Folketingets Præsidium, tage det op på næste præsidiemøde.

- Regeringen har i dag meldt ud, at den vil have to kødfrie dage i statslige institutioner. Jeg har aftalt med Folketingets formand, at vi drøfter det i forhold til Christiansborgs kantiner på næste præsidiemøde, skriver hun på Twitter.

Regeringen med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen har torsdag morgen på et pressemøde fremlagt en ny strategi for at gøre statens indkøb grønnere.

Foruden kravet om kødfri dage på arbejdspladser som styrelser, ministerier, politistationer og kaserner foreslår regeringen også, at der kun må serveres okse- eller lammekød én dag om ugen.

Nicolai Wammen fortalte på pressemødet, at regeringen endnu ikke har opgjort, hvor stor reduktionen af CO2 vil være ved at skære ned på statens kødforbrug.

Hvert år køber det offentlige ind for i alt 380 milliarder kroner. Hidtil har der været fokus på prisen, men fremover skal der altså også tages højde for klimavenlighed, når staten køber ind.

Det offentlige indkøbs klimaaftryk udgør aktuelt årligt 12 millioner ton drivhusgas om året. Af dem udledes cirka fire millioner ton i Danmark og cirka otte millioner ton uden for Danmark.

Det er ambitionen, at det skal reduceres markant frem mod 2030 årligt. Planen er at sætte et konkret reduktionsmål for det offentlige indkøb næste år.

