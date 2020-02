Biler, der benyttes til vanvidskørsel, skal beslaglægges og sælges ifølge et nyt udspil fra regeringen.

Regeringen har fået nok af hensynsløs kørsel, som den der i august sidste år kostede en 35-årig politibetjent, der ikke var på arbejde, livet på Langebro i København.

Derfor skal der fremover indføres en "hovedregel" om, at gerningsbilen konfiskeres ved vanvidskørsel, uanset at bilen er ejet af en anden end føreren. Det er en del af regeringens udspil, hvoraf resten præsenteres torsdag morgen.

- Hvis et par bandemedlemmer kører vanvidskørsel op ad Helsingørmotorvejen, kan politiet, når de stopper dem, tage kørekortet, beslaglægge, konfiskere og bortsælge bilen.

- Pengene kommer i statskassen, og de to bandetyper må tage kystbanen og skaffe et rejsekort, så de kan komme hjem, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

I dag kan politiet inddrage kørekortet på stedet, når de stopper en hensynsløs bilist, men fremover skal det være et krav, at de gør det.

Alle biler anvendt til vanvidskørsel skal i udgangspunktet beslaglægges og bortauktioneres. Det gælder også, selv om den er ejet af et leasingselskab eller en anden. Det skal ske, medmindre der er helt særlige grunde.

Leasingselskaber får dog ret til at søge erstatning hos gerningsmanden, og ministeren mener, at de selv har et medansvar, hvis de ikke er grundige nok, når de tjekker, hvem de lejer ud til.

Fremover får de nemlig mulighed for at tjekke oplysninger om lejerens e-skatdata. Dermed minimeres risikoen for, at økonomisk dårligt stillede stråmænd kan lease biler.

Formodningen hos leasingselskaberne er, at vanvidsbilister får stråmænd til at leje bilerne, og at de er socialt udsatte borgere med dårlig økonomi.

Som en del af udspillet indføres der syv definitioner for vanvidskørsel.

Det er eksempelvis er særlig hensynsløs kørsel, kørsel med en overskridelse på mere end 100 procent af hastigheden, kørsel med en promille over 2,00, eller når andre bringes i fare.

Ministeren erkender åbent, at forslaget kan risikere at ramme andre end dem, der begår lovbruddet.

- Hvis det er et leasingselskab, så er det rigtigt, at de ikke ser bilen igen. De skal tænke sig rigtig godt om og undersøge grundigt, inden de leaser biler ud. De kan rejse erstatningskrav overfor dem, der har begået vanvidskørsel, siger Nick Hækkerup.

Han afviser, at det skulle være symbolpolitik, fordi gerningspersonen kan lease eller låne en ny bil.

Justitsministeren påpeger, at der ved vanvidskørsel er tale om grove forbrydelser. Han frygter ikke, at det kan få synderlig betydning for de personer, der har leaset en bil og låner den ud til fremmede som en delebil.

- Hvis man låner sin bil ud, skal man tænke sig godt om, hvem man låner den ud til. Vi snakker ikke om en tilfældig overskridelse af færdselsreglerne, siger han.

Christian Brandt, der er direktør i brancheforeningen Finans og Leasing, mener, at forslaget er forsimplet.

- Vi har ejendomsretten til bilen, som vi mister. Det skyder ved siden af skiven. Man kommer til reelt at straffe leasingselskabet og ikke vanvidsbilisten, der har kørt åndssvagt i trafikken, siger han.

Udspillet har været undervejs i nogen tid. I forvejen har transportminister Benny Engelbrecht (S) foreslået, at de groveste tilfælde af hastighedsoverskridelser skal kunne give ubetinget fængsel allerede første gang.

Regeringens samlede udspil ventes at blive fremsat som lovforslag i løbet af foråret.

/ritzau/