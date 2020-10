Sundhedsmyndighedernes anbefalinger vil påvirke, om der skal indsættes nye dyr efter næste pelsningssæson.

Et forbud mod minkavl vil ikke kun ramme den enkelte pelsdyravler, men også få "store negative samfundsøkonomiske konsekvenser".

Af den grund har regeringen ingen aktuelle planer om at forbyde minkavl i Danmark.

Det siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i et samråd onsdag, hvor temaet er coronasmitte på de danske minkfarme.

- Danmark er en af verdens førende producenter af minkskind, og der produceres årligt 12 til 13 millioner skind her i landet, siger ministeren.

Derudover henviser han til, at pelshuset Kopenhagen Fur i 2018 og 2019 havde en samlet omsætning på 5,2 milliarder kroner.

- Der er derfor tale om en stor produktion med en betydelig følgeindustri, siger Mogens Jensen (S) på samrådet, som er indkaldt af SF's fødevareordfører, Carl Valentin.

Coronaen har spredt sig som en steppebrand på de danske minkfarme, og det har betydet, at flere besætninger er blevet aflivet.

Tirsdag skrev Fødevarestyrelsen på Twitter, at der er smitte på 158 minkfarme.

Den stigende smitte har rejst spørgsmålet, om minkavl skal forbydes i Danmark som det eksempelvis er i Holland.

Her er det blevet besluttet at afvikle produktionen på grund af flere udbrud med coronavirus.

Om der skal indsætte nye dyr på farmene efter næste pelsningssæson afhænger ifølge ministeren af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Vores udgangspunkt er, at vi gør, hvad der skal til, for at vi får standset denne her smittespredning.

- Vi skal selvfølgelig ikke have en situation, hvor der vurderes at være risiko for, at der i en ny sæson opstår ny smitte, siger Mogens Jensen (S).

Onsdag er den første minkfarm i Holstebro blevet testet positiv.

Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Ifølge DR er der 111 minkfarme i Holstebro Kommune. Det svarer til hver tiende i landet.

/ritzau/