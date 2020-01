Danmark skal bidrage yderligere til kystvagten Frontex ifølge regeringen. Blandt andet med luftbidrag.

Regeringen vil tilbyde et dansk bidrag til EU's grænse- og kystvagtsagentur, der hedder Frontex.

Det drejer sig om et Challenger-overvågningsfly i cirka to måneder, et køretøj med termisk observationsudstyr i seks måneder. Desuden udsendes et bidrag bestående af en patruljebåd med 48 årsværk fra politiet og Forsvaret indtil udgangen af 2021.

Det oplyser regeringen i en pressemeddelelse. Danmark bidrager allerede til Frontex.

- Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen at styrke grænseovervågningen ved EU's ydre grænser, bekæmpe irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Forsvaret bidrager også med 40 årsværk i 2020, som vogter grænser, registrerer irregulære migranter og deltager i tvangsmæssige tilbagesendelser.

Frontex har i dag omkring 1500 grænsevagter til at patruljere unionens ydre grænse.

Fra 2021 oprettes et korps, der på sigt skal bestå af 10.000 operationelle medarbejdere.

Korpset vil bestå af personale ansat af Frontex og udsendt personale fra medlemsstaterne.

I 2018 bidrog Danmark med 40 årsværk til Frontex, mens man brugte 410 på grænsen til Tyskland.

