Et Challenger-overvågningsfly er igen næste år blandt de danske bidrag til EU's kystvagt- og grænseagentur.

Danmark vil næste år også bidrage til EU's kystvagt- og grænseagentur, Frontex, for at beskytte EU's ydre grænser.

Det meddeler Udenrigsministeriet torsdag.

Regeringen har besluttet, at det danske bidrag i 2022 vil bestå af fly, helikopter og patruljebåde foruden mandskab.

- Sat på spidsen må jeg sige, at det kræver både politik, patruljebåde og personel at sikre EU's ydre grænser og at skabe et mere retfærdigt og humant internationalt asylsystem.

- Danmark leverer på alle parametre, og vi vil fortsætte indsatsen for at stoppe kyniske menneskesmuglere og deres hjerteløse forretning, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

Det danske bidrag til Frontex kommer næste år konkret til at bestå af et Challenger-overvågningsfly i op til cirka en måned med mulighed for yderligere en måneds udsendelse.

Derudover leverer Danmark et køretøj med termisk observationsudstyr i op til cirka 180 dage.

Forsvarets og politiets fælles patruljebådsbidrag bliver forlænget indtil udgangen af januar 2023, og der bliver op til 180 dages indsættelse af en Fennec-helikopter i andet halvår af 2022.

En Fennec-helikopter bruges blandt andet til eftersøgningsopgaver.

Foruden dette vil Danmark næste år tilbyde Frontex personale i form af ti langtidsudsendelser, det vil sige i to år, og 68 korttidsudsendelser, hvilket vil sige i op til fire måneder.

De udsendte medarbejdere skal optræde som grænsevagter og udsendelsesrådgivere under operationer i Frontex-regi.

