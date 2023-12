Mindre virksomheder og foreninger skal have styrket adgang til en basal betalingskonto hos banker.

Regeringen vil gøre mødet med banker lettere for mindre virksomheder og foreninger ved at styrke adgangen til en basal betalingskonto.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

- På den måde kan vi lette byrder og fjerne unødvendigt bøvl, til gavn for alle erhvervsdrivende og de lokale ildsjæle, der hver dag sørger for, at vi har et stærkt foreningsliv. Så nu rydder vi vejen, og skaber bedre mulighed for, at man kan søsætte sine gode idéer, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Dermed er regeringen nu også et skridt tættere på at opfylde et løfte fra regeringsgrundlaget.

Her lyder det blandt andet, at "det skal gøres lettere og dermed billigere for foreninger at oprette og drive konti".

Den basale betalingskonto skal give mulighed at indsætte modtagne betalinger, lette administrationen og få adgang til en Nemkonto.

Når banken modtager en anmodning om at åbne en basal betalingskonto, skal banken hurtigst muligt og inden for 10 dage behandle anmodningen, når den er fuldt oplyst, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Håbet er ligeledes, at den nye lovgivning vil føre til lavere gebyrer for foreningerne.

- Jeg forventer også, at bankerne skruer ned for gebyrerne over for foreningerne. Nu bliver det et krav, at kontoen skal tilbydes til en rimelig pris. Det satser jeg på, at bankerne forstår, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvornår lovgivningen skal træde i kraft, hvis den bliver vedtaget i Folketinget.

Idrætsorganisationen DGI, der tæller 6600 idrætsforeninger i landet, har længe efterspurgt den basale betalingskonto.

De to ministre har tirsdag været på besøg hos DGI-foreningen Grønttorvets IF i Valby, hvor det nye initiativ er blevet præsenteret.

DGI lavede en undersøgelse i september, hvor der var svar fra 1900 kasserer fra foreninger. Den viste blandt andet, at 48 procent finder "krav og bureaukrati i mødet med bankerne for høje eller alt for høje".

- At der nu kommer et lovkrav om, at banker skal tilbyde om en basal betalingskonto er et gennembrud i forhold til foreningernes bankforretning, siger DGI-formand Charlotte Bach Thomassen i en kommentar.

- Frivillige kasserer i idrætsforeninger har i alt for høj grad oplevet bøvl og bureaukrati i deres møde med bankerne, og derfor er vi meget glade for ministrenes initiativ.

Hos de mindre virksomheder er der "stor anerkendelse" af forslaget.

- Vi har over årene set alt for mange eksempler på iværksættere, der bliver afvist helt uden begrundelse eller af usaglige årsager, siger Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVDanmark, i en kommentar.

- En erhvervskonto er lige så vigtig for den selvstændige som vand i hanen eller strøm i kontakten, så det er ikke i orden, at banken skal have magt til bare at sige nej uden begrundelse.

SMVDanmark organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

/ritzau/