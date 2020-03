Trepartsaftale skal afbøde konsekvenserne for lønmodtagere. Coronavirus ventes at ramme økonomien hårdt.

Regeringen vil hjælpe lønmodtagere, der er i problemer, som følge af udbruddet af coronavirus.

Der er indkaldt til pressemøde søndag klokken 12 i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil redegøre for hjælpen.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Store dele af det offentlige og private samfund i Danmark er lukket ned for at afbøde det verdensomspændende udbrud af coronavirus.

Virksomheder melder om, at de er begyndt at fyre eller sætte folk ned i løn, og det ventes at blive et hårdt slag for samfundsøkonomien.

Lørdag lukkede grænserne for alle, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark.

En trepartsaftale består af regeringen samt arbejdsmarkedets parter i form af arbejdsgivere og arbejdstagere.

/ritzau/