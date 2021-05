Efter stort politisk pres vælger regeringen at ændre holdning i sagen om de danske mødre og børn, der sidder i fangelejre i Syrien.

Regeringen vil nu arbejde for at hente tre danske mødre og deres i alt 14 børn hjem til Danmark.

Derudover ønsker regeringen at hente yderligere fem børn med dansk tilknytning til Danmark, men uden deres mødre. Det vil kræve, at mødrene giver samtykke til det, hvilket de ikke har gjort.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) tirsdag aften på et pressemøde i Udenrigsministeriet i København.

Historien kom tidligere tirsdag frem i adskillige medier.

Regeringen har længe været presset af sine støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, for at hjemtage børnene og mødrene fra fangelejrene al-Hoj og al-Roj, hvor de bor under problematiske forhold.

Nyheden har affødt en stribe politiske reaktioner på Twitter:

Børn er børn. Danske børn skal ikke bøde for deres forældres gerninger i en fangelejr. Og mødrene skal stilles for en dommer. Lettet over, at regeringen endelig og efter måneders pres er tøet op, så vi kan få dem hjem fra Syrien - for børnenes og vores sikkerheds skyld, skriver den radikale leder Sofie Carsten Nielsen.

Jeg spørger bare helt stille og roligt - men hvorfor deltager Statsministeren ikke på pressemødet her til aften, så hun kunne forklare regeringens kovending vedr. hjemtagelsen af ISIL krigerne til DK?? Hun har jo før kovendingen ment hun skulle udtale sig om sagen, spørger Venstres udenrigspolitiske ordfører, Michael Aastrup Jensen.

Det er et usselt og uværdigt svigt, når Mette Frederiksen nu falder danskerne i ryggen og henter IS-terrorister til Danmark. Hun gør lige præcis det, hun lovede ikke at gøre - udsætter danskerne for at skulle opleve mere terror i vores eget land, skriver Nye Borgerliges Pernille Vermund.

Det har været en benhård kamp. Med næb og kløer. Endeløst tovtrækkeri med ministre. Men nu har SF endelig sikret, at de danske børn kommer hjem fra Syrien. Vi ved fra andre lande, at det kan tage tid. Derfor vigtigt, at vi kommer i gang NU, skriver SFs Pia Olsen Dyhr.

Enhedslisten har flere gange udtrykt, at partiets tillid til Jeppe Kofod (S) kunne ligge på et meget lille sted.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange sagt, at hun ikke ville have mødrene og deres børn hjem.

Det skyldes, at mødrene havde meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat og derfor blev vurderet til at udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark.

Mødrene, der som danske statsborgere har ret til at vende tilbage til Danmark, skal heller ikke forvente en varm velkomst, hvis de vil tilbage.

»De skal stå til ansvar for deres handlinger, og de vil blive forsøgt varetægtsfængslet, så snart de sætter deres fødder på dansk jord,« siger Nick Hækkerup.

I marts nedsatte et bredt flertal i Folketinget en taskforce med navnet Task Force Evakuering til at komme med anbefalinger til, hvad der skulle ske med mødrene og deres børn.

Taskforcens anbefalinger har indgået i regeringens vurdering, herunder en sikkerhedsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

/ritzau/

