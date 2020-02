Som lovet i finansloven vil regeringen nu gøre det lettere for udenlandske studerende at arbejde i Danmark.

Med et nyt lovforslag, der bliver førstebehandlet i Folketinget onsdag, vil det blive lettere for udlændinge, der har studeret i Danmark, at blive og finde et arbejde.

Lovforslaget er resultatet af en aftale fra finansloven mellem den socialdemokratiske regering, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

- Det er en kæmpe gevinst for Danmark, når folk kommer hertil, selv betaler for deres uddannelse og så bliver og arbejder i Danmark.

- Men der er for få, der bliver. Med det her lovforslag håber vi at få flere til at blive, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Med lovforslaget vil en række regler i det, der hedder etableringskortordningen, blive ændret.

Etableringskortordningen gør, at nyuddannede udlændinge kan søge om et etableringskort.

Det giver dem lov til at blive i Danmark i op til to år for at have mulighed for at etablere sig på arbejdsmarkedet.

Det skal nu udvides, så ordningen ud over kandidater og ph.d.'er også omfatter bachelorer og professionsbachelorer.

Derudover får nyuddannede udlændinge nu et år til at søge mod tidligere et halvt år.

De to år kan samtidig blive til tre, hvis man har et arbejde, der er relevant for ens studie.

Ifølge en evaluering fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra marts 2019 er ordningen primært blevet brugt af personer mellem 24 og 34 år fra Kina, USA og Indien.

Fra 2015 til 30. september 2018 er der givet 1194 opholdstilladelser under ordningen.

- Jeg tør ikke sætte tal på, hvor mange der kommer til at bruge ordningen efter udvidelsen. Men det skulle da gerne gøre, at flere udlændinge får lyst til at finde et job i Danmark, siger Mattias Tesfaye.

Ministeren vil ikke forholde sig til, om der er tale om en lempelse af udlændingepolitikken med den nye lov.

- Jeg forholder mig til, at vi skal have kvalificeret arbejdskraft til de danske virksomheder. Og her er nogle, der på ingen måde risikerer at blive del af social dumping.

- Det er en gruppe, der klarer sig forbløffende godt i det danske samfund. Jeg gør dette her med åbne øjne og tror da også, at det kan finde bred støtte i Folketinget, siger han.

/ritzau/