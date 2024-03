Danmark har ikke indstillet støtte til UNRWA, men vil have organet til at leve op til en række kriterier.

FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) skal bakke op om en "åben og gennemgribende" undersøgelse af anklagerne om, at 12 af organisationens ansatte skulle have deltaget i Hamas' angreb mod Israel 7. oktober.

Desuden skal det afdækkes, om flere end de 12 anklagede eventuelt har været involveret, ligesom der skal ske bredere reformer af UNRWA og ses på, om nogle af UNRWA's opgaver kan varetages af andre.

Sådan lyder en række af de kriterier til organet, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) nu melder ud om i en kronik i Jyllands-Posten.

Dermed tager regeringen bladet fra munden i sagen, efter at blandt andet Liberal Alliance har krævet, at støtten til UNRWA sættes på pause.

En række lande har indstillet støtten på grund af anklagerne, som er fremsat af Israel. Men ikke Danmark.

- Det nemme modsvar ville være at lukke kassen i, men det vil også få den humanitære katastrofe i Gaza til at eksplodere, skriver ministrene i kronikken.

- I stedet har vi formuleret en række tiltag og kriterier, som UNRWA skal leve op til, for at tilliden til organisationen kan blive genskabt.

Ministrene skriver dog ikke, hvad konsekvensen vil være, hvis ikke UNRWA har tænkt sig at leve op til de formulerede kriterier - om støtten i så fald skal indstilles.

Regeringen vil snarest søge et møde med UNRWA's ledelse, ligesom regeringen vil drøfte den konkrete plan med andre lande i Norden og EU for at få opbakning.

FN har i forvejen udnævnt en uafhængig gruppe, der skal undersøge kontrolmekanismer og procedurer hos UNRWA.

I gruppen er blandt andet det danske Institut for Menneskerettigheder.

Mindst 15 lande har indstillet støtten til UNRWA. Det skete altså på grund af mistanke om, at ansatte deltog i Hamas-angrebet på Israel 7. oktober.

Anklagen har fået UNRWA til at fyre de pågældende medarbejdere.

To af UNRWA 's vigtigste donorer, USA og Tyskland, er blandt de lande, der har indstillet støtten til organisationen som følge af sagen.

Omvendt har Spanien sendt en ekstrabevilling på 26 millioner kroner.

UNRWA er til stede i Gaza, på Vestbredden samt i Libanon, Syrien og Jordan. Her driver organisationen blandt andet flygtningelejre for palæstinensere i Mellemøsten.

Særligt i Gaza er UNRWA 's hjælp efterspurgt. Her er størstedelen af befolkningen fordrevet fra deres hjem som følge af den israelske militære offensiv mod Hamas i Gaza.

/ritzau/