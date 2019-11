Regeringen vil have spiludbydere, der sælger spil i kiosker eller supermarkeder, til at indføre et spilkort.

For fremtiden skal man fremvise id, når man oddser i en kiosk eller et supermarked.

Sådan lyder det fra skatteminister Morten Bødskov (S), efter at Danske Spil har offentliggjort, at selskabet fra næste år indfører et spilkort, der indeholder ens id, som betingelse for at spille.

- Det er vigtigt for mig, at branchen selv tager ansvar for at løse problemerne, og det gør Danske Spil nu med kravet om spilkortet.

- Næste skridt må så være at få det bredt ud til alle andre spiludbydere, der sælger væddemål i butikker, så vi virkelig kan komme ludomani, hvidvask, matchfixing og spil til mindreårige til livs, siger han i en skriftlig kommentar.

Spilkortet skal være med til at dæmme op for hvidvask og sikre, at unge under 18 år ikke spiller.

Danske Spil har endnu ikke løsningen med spilkortet på plads, men det vil både blive en fysisk og digital løsning - for eksempel via en app.

Morten Bødskov fortæller, at han i starten af næste år vil indkalde til forhandlinger i Folketinget om at brede spilkortet til alle spiludbydere i Danmark, der sælger spil i kiosk eller supermarkeder.

Der er en række andre spilselskaber end Danske Spil, som sælger spil i fysiske butikker.

Det gælder blandt andet Cashpoint, Bet25 og Stanleybet.

/ritzau/