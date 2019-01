Det skal fremover være muligt at løbe i supermarkedet juleaftensdag og på andre helligdage, hvis det står til regeringen, oplyser TV2.

Ønsket bekræftes af Christina Egelund, der er politisk ordfører i Liberal Alliance, et af regeringspartierne.

I dag er en række helligdage omfattet af lukkeloven, der begrænser, hvornår butikker må have åbent.

Dermed åbner regeringen for, at det kan blive muligt at handle blandt andet juleaftensdag, 1. påskedag og grundlovsdag.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er ikke umiddelbart tilhængere af forslaget.

/ritzau/